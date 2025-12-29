به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این طرح که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله اداره تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، شبکه دامپزشکی، شبکه بهداشت و سایر نهاد‌های مرتبط شهرستان اجرا شد، واحد‌های صنفی ماسال به‌صورت میدانی مورد رصد و بازرسی قرار گرفتند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ماسال گفت: این برنامه در راستای طرح گسترده نظارت و کنترل بازار که از ابتدای آذرماه ۱۴۰۴ در سراسر استان گیلان آغاز شده است، اجرا می‌شود و با متخلفان به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

پورجعفری افزود: در جریان این بازدیدها، واحد‌های صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میوه و تره‌بار، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و محل‌های نگهداری نهاده‌های دامی مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند.