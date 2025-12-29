پخش زنده
حاجیه خانم نعیمه طاهری، مادر شهید والامقام عزیز رهیولی در شهرستان باوی استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم نعیمه طاهری، مادر شهید عزیز رهیولی روز جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان باوی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
سیدرضا حسینی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.
مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر در گلزار شهدای ویس با حضور مسئولان و خانوادههای شاهد و ایثارگر برگزار شد.
سرباز وظیفه سپاه، شهید عزیز رهیولی، متولد ۱۳۴۵ در ۴ تیر ماه ۱۳۶۷ در جریان درگیریهای جزایر مجنون مفقودالاثر شد و پس از یک سال پیکر مطهرش شناسایی شد و در گلزار شهدای ویس به خاک سپرده شد.