حاجیه خانم نعیمه طاهری، مادر شهید والامقام عزیز رهیولی در شهرستان باوی استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم نعیمه طاهری، مادر شهید عزیز رهیولی روز جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ در شهرستان باوی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر در گلزار شهدای ویس با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

سرباز وظیفه سپاه، شهید عزیز رهیولی، متولد ۱۳۴۵ در ۴ تیر ماه ۱۳۶۷ در جریان درگیری‌های جزایر مجنون مفقودالاثر شد و پس از یک سال پیکر مطهرش شناسایی شد و در گلزار شهدای ویس به خاک سپرده شد.