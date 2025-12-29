به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: در پی اخبار واصله از مردم مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یک دستگاه کامیون ترانزیتی در مرز صنم بلاغی پلدشت موضوع به لحاظ حساسیت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ ابراهیم اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: ماموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های لازم و با انجام یکسری کار‌های اطلاعاتی و فنی و با هماهنگی مقام محترم قضایی. کامیون مورد نظر توقیف و مقدار ۵۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به شکل ماهرانه‌ای در قسمتی از کامیون جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی ارزش این مواد مکشوفه را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر دستگیر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به حوزه قضایی شهرستان ارسال شده است.