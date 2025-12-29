به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست با فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌های استان کرمان، با اشاره به موفقیت‌های این یگان، گفت: با تدابیر حضرت امام (ره) در ایجاد این فرماندهی، شاهد امنیت کامل فرودگاه‌ها و خطوط هوایی کشور هستیم.

وی افزود: کوچک‌ترین غفلت در تامین امنیت خطوط هوایی می‌تواند موجب سوءاستفاده دشمن شود، چرا که هواپیما جزو تجهیزات حساس است و حوادث آن بازتاب بین‌المللی دارد، پس از سپردن این وظیفه به سپاه پاسداران، امنیت خطوط هوایی کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و خطرات احتمالی به سرعت مدیریت شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون کوچک‌ترین مشکل حقوقی یا قضایی در یگان حفاظت هواپیمایی استان کرمان رخ نداده و تعاملات مثبت با مراجع قضایی در استان و شهرستان‌ها برقرار است.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: صنعت هوایی کشور جزو امن‌ترین خطوط جهان است و دادگستری استان کرمان آمادگی دارد با پشتیبانی قانونی و قضایی، ماموریت‌های یگان حفاظت را همراهی کند.