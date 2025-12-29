پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با تبریک سالروز تأسیس یگان حفاظت فرودگاههای کشور، بر اهمیت عملکرد این یگان در تأمین امنیت خطوط هوایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست با فرماندهی یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاههای استان کرمان، با اشاره به موفقیتهای این یگان، گفت: با تدابیر حضرت امام (ره) در ایجاد این فرماندهی، شاهد امنیت کامل فرودگاهها و خطوط هوایی کشور هستیم.
وی افزود: کوچکترین غفلت در تامین امنیت خطوط هوایی میتواند موجب سوءاستفاده دشمن شود، چرا که هواپیما جزو تجهیزات حساس است و حوادث آن بازتاب بینالمللی دارد، پس از سپردن این وظیفه به سپاه پاسداران، امنیت خطوط هوایی کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و خطرات احتمالی به سرعت مدیریت شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون کوچکترین مشکل حقوقی یا قضایی در یگان حفاظت هواپیمایی استان کرمان رخ نداده و تعاملات مثبت با مراجع قضایی در استان و شهرستانها برقرار است.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: صنعت هوایی کشور جزو امنترین خطوط جهان است و دادگستری استان کرمان آمادگی دارد با پشتیبانی قانونی و قضایی، ماموریتهای یگان حفاظت را همراهی کند.