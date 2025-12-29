مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: رویداد بومی ـ فرهنگی «سوگند با بلوط» بخش سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه بطور رسمی در فهرست رویداد‌های گردشگری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داریوش فرمانی گفت : ثبت ملی رویداد سوگند بلوط ، گامی ارزنده در معرفی هویت سبز زاگرس و نقش جوامع محلی در پاسداشت میراث طبیعی ایران است.

وی با توضیح اینکه رویداد سوگند با بلوط بخش سرفیروزآباد کرمانشاه که از دل فرهنگ و طبیعت زاگرس می‌جوشد، افزود استان کرمانشاه در قلب رشته‌کوه‌های زاگرس واقع شده و بخش وسیعی از آن را جنگل‌های بلوط تشکیل می‌دهد.

وی با توضیح اینکه شهرستان اسلام‌آباد غرب نیز که دومین شهرستان بزرگ استان است، به‌دلیل گستردگی رویشگاه‌های طبیعی بلوط، به پایتخت جنگل‌های بلوط ایران شهرت دارد گفت : سوگند با بلوط، افزون بر بهره‌مندی از جلوه‌های طبیعی، بازتاب‌دهنده پیوند انسان و طبیعت در فرهنگ مردم زاگرس است، این رویداد در تقویم گردشگری کشور زمینه‌ساز رونق گردشگری طبیعی، بوم‌گردی و توجه بیشتر به حفاظت از منابع زیستی منطقه خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تأکید کرد: ثبت چنین رویدادهایی، علاوه بر صیانت از سنت‌ها و آیین‌های نواحی زاگرس، به توسعه گردشگری مسئولانه و ترویج فرهنگ پاسداری از طبیعت در میان نسل جوان کمک می‌کند.