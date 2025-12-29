پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: ۳۰۶ کیلومتر باند برف روبی و ۲۷ مقطع نیز ریزش برداری در ۹ محور مواصلاتی استان، انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتیپور، صبح امروز با بیان اینکه تمام راههای اصلی استان باز است و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد، اظهار کرد: براساس گزارشهای دریافتی از راهداری شهرستانهای استان و دوربینهای نظارت تصویری در ۹ شهرستان، شاهد بارشهای زمستانی بودیم که از این تعداد، ۵ شهرستان، بارش برف و باران و ۴ شهرستان نیز بارش باران داشتهاند.
وی اضافه کرد: مجموعاً ۱۳۲ راهدار با استفاده از ۱۱۹ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین؛ بلافاصله عملیات پاکسازی و برفروبی را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: در این فعالیتها ۳۴۵ تن شن و نمک برای تأمین ایمنی تردد در سطح محورها مصرف شد و به ۱۹ دستگاه خودرو گرفتار در برف امدادرسانی صورت گرفت.
دشتیپور تشریح کرد: تلاش بیوقفه راهداران استان ایلام با هدف حفظ ایمنی و روانی عبور و مرور در جادهها ادامه دارد و آمادهباش کامل نیروها در تمامی محورهای مواصلاتی برقرار است.
سرپرست راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام، با بیان اینکه ۱۳ راهدارخانه در سطح استان به منظور بازگشایی راهها در زمان وقوع بارش و ریزشها در سطح جادههای مواصلاتی مستقر هستند، افزود: مردم میتوانند با شمارهگیری ۱۴۱، هنگام سفر از اطلاعات راههای استان و کشور مطلع شوند.
استان ۲۰ هزار کیلومتر مربعی ایلام در غرب کشور و همسایگی عراق دارای ۱۱۱ کیلومتر بزرگراه، ۶۷۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۱ کیلومتر راه فرعی و یک هزار و ۶۴۸ کیلومتر راه روستایی است.
سیستم بارشی از اواخر روز جمعه هفته گذشته وارد استان شده است و فعالیت آن تا شب گذشته ادامه داشت.
برای روز سه شنبه نیز بارش برف و در برخی نقاط استان، باران پیش بینی شده است.