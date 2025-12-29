سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: حادثه رانندگی در محور پاتاوه – اصفهان یک فوتی بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اورژانس ۱۱۵ گفت: ساعت ۰۰:۴۹ بامداد امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه کامیون با خودروی سواری پارس در تونل اول محور یاسوج–اصفهان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد. پرویز غفار فرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کدهای عملیاتی ۷۲۱ و ۷۴۷ به محل حادثه اعزام شدند، اما متأسفانه راننده خودروی پارس پیش از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل شدت جراحات وارده جانباخته بود. رئیس اورژانس ۱۱۵ استان با اشاره به انجام اقدامات لازم در محل، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جادهای، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.