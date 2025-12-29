پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان قزوین از تقویت امواج جوی، بارش برف و باران، وزش بادهای شدید و کاهش محسوس دما تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلها، گذر متناوب امواج تا پایان هفته در سطح استان ادامه دارد و افزایش ابر در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
وی افزود: امشب تا ظهر سهشنبه شدت امواج بیشتر خواهد بود و همانند شب گذشته در برخی مناطق بارش باران و برف و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف همراه با احتمال کولاک رخ خواهد داد.
کارشناس هواشناسی گفت: همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی و غربی تا فردا ادامه دارد.
به گفته بهروزی، به لحاظ دمایی نیز از فردا تا صبح پنجشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان انتظار میرود.