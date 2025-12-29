پخش زنده
امروز: -
یکی از محققان جوان استان با شناخت ضروریات کشور و با استفاده از فناوریهای نوین، برای نخستین بار در کشور سامانه هوشمندی را برای مدیریت و نوبتدهی آبیاری تهیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در یک منطقه کشاورزی و همچنین جمعآوری دادهها و اطلاعات دقیق کشاورزی از ویژگیهای منحصربهفرد این سامانه است.
نمازی مخترع و فناور افزود: سامانه سکنا شامل سه زیربخش اصلی میراب (مدیریت توزیع و نوبتدهی آب)، سکنا (مدیریت بخش کشاورزی) و
سدنا (مدیریت بخش دام و طیور کشور) است.
از دیگر ویژگیهای این سامانه میتوان به پردازش لحظهای اطلاعات، اطلاعرسانی هوشمند، کاربردی بودن، دقت بالا و سادگی و قابل اطمینان بودن اشاره کرد.
نمازی گفت: چشمانداز سکنا شامل شبکهسازی در بخش کشاورزی، ایجاد رسانه تخصصی کشاورزان، ارائه خدمات مشاورهای، راهاندازی شبکه فروش و بازاریابی، ایجاد بازار آب، توسعه آبیاری هوشمند تحت کنترل تجهیزات مکانیکی و سیستمی در سطح مزرعه، جمعآوری دادههای واقعی کشاورزی کشور برای سیاستگذاری و برنامهریزی کلان ملی، مدیریت محصول و افزایش بهرهوری است.