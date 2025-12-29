فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق قطعات و محتویات خودرو و کشف ۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ مهدیخانی گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد قطعات و محتویات داخل خودرو، موضوع دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی شهرستان زنجان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ بعثت با اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی سارق شدند که پس از هماهنگی قضایی و در یک اقدامی هماهنگ، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های صورت گرفته به ۵ فقره سرقت اعتراف و با راهنمایی وی ۲ نفر مالخر نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان افزود: پلیس با برهم زنندگان امنیت مردم به شدت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.