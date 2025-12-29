به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پشتوانه هر نظامی حضور همیشگی مردم است واصفهانی‌ها در تمام صحنه‌ها از اعزام رزمندگان به جنگ تحمیلی گرفته تا بدرقه فرزندان ایران در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ حماسه آفریدند.

اما این حضور انقلاب در هشتم دی ماه ۱۳۸۸ در میدان انقلاب اصفهان جلوه‌ای دیگر داشت.

وقتی جریان انحرافی به دنبال همجمه به ارزش‌ها و باور‌های دینی بود، اصفهانی‌ها در هشتم دی ماه یک روز زودتر از دیگر نقاط کشور خروشیدند و به صحنه آمدند و پشتیبانی خود را از نظام و ولایت فقیه نشان دادند.

بطوریکه به دنبال این حرکت همه کشور و در تهران حماسه ۹ دی شکل گرفت.