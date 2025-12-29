پخش زنده
امروز: -
رئیس حوزه قضایی بخش بروات از پستهای ایست بازرسی مستقر در ورودی شهربروات بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس حوزه قضایی بخش بروات به اتفاق بخشدار، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج و مسئولین مربوطه از پستهای ایست بازرسی مستقر در ورودی شهربروات بازدید کرد و به نیروهای مستقر در این پستها خدا قوت و خسته نباشیدگفت.
غلامعباس عظیمی با اشاره به در پیش بودن دهه مقاومت و سالگرد سیدالشهداء جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فعال بودن گلوگاههای ایست و بازرسی را ضروری دانست و گفت: این ایستگاهها میتوانند نقش مهمی در امنیت استان ایفا کنند.
وی بر فعال بودن گلوگاههای ایست و بازرسی شهر بروات تاکید و تصریح کرد: در راستای برقراری امنیت بیشتر، با حساسیت بیشتری مبادی ورودی شهر بروات را رصد میکنیم.