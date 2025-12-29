به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس حوزه قضایی بخش بروات به اتفاق بخشدار، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج و مسئولین مربوطه از پست‌های ایست بازرسی مستقر در ورودی‌ شهربروات بازدید کرد و به نیروهای مستقر در این پست‌ها خدا قوت و خسته نباشیدگفت.

غلامعباس عظیمی با اشاره به در پیش بودن دهه مقاومت و سالگرد سیدالشهداء جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فعال بودن گلوگاه‌های ایست و بازرسی را ضروری دانست و گفت: این ایستگاه‌ها می‌توانند نقش مهمی در امنیت استان ایفا کنند.

وی بر فعال بودن گلو‌گاه‌های ایست و بازرسی شهر بروات تاکید و تصریح کرد: در راستای برقراری امنیت بیشتر، با حساسیت بیشتری مبادی ورودی شهر بروات را رصد می‌کنیم.