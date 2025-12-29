معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ پردیس سینمایی فعال استان از ابتدای امسال تا پایان آذر، ۸۰ هزار و ۹۰ مخاطب را جذب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ایمان اعتدالی افزود:از ابتدای امسال ۴۷ فیلم در ۶ هزار و ۶۵ نوبت در ۲ پردیس سینمایی غدیر و بهمن شهرکرد به عنوان تنها سالن‌های سینمایی فعال استان به روی پرده نمایش رفت و جذب ۸۰ هزار و ۹۰ مخاطب را در این مدت برای چهارمحال و بختیاری ثبت کرد.

وی فروش سینما در استان را در این مدت، ۵۹ میلیارد و ۲۷ میلیون و ۲۶۵ هزار ریال اعلام کرد.

اعتدالی یادآور شد: آمار مخاطبان سینما در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴.۵۳ درصد کاهش داشته است که وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تغییر در بازه زمانی آزمون‌های دانشگاهی و همچنین نوع محتوای فیلم‌های ارائه شده در گیشه را می‌توان از علل کاهش آمار مخاطبان در سال ۱۴۰۴ دانست.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری درباره راه‌اندازی سالن‌های سینمایی در شهر‌های بروجن، فارسان و لردگان افزود: با سفر حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ به استان در مهر امسال، زیرساخت‌های فرهنگی و هنری موجود در این سه شهرستان برای ایجاد سینما بررسی شد و پیگیری‌ها برای افزایش سالن‌های سینمایی در استان با همکاری این موسسه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مجموعه سینما هشت شهریور بروجن به عنوان یکی از فضا‌های فرهنگی در اختیار آموزش و پرورش هم‌اکنون به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: با تکمیل برخی فرایند‌های اداری، امید می‌رود این سینما تا پایان امسال به چرخه سینما‌های فعال کشور بپیوندد.

اعتدالی به وجود ۲ زیرساخت فرهنگی هنری در شهر لردگان اشاره کرد و گفت: سالن مجتمعی که در حال حاضر به عنوان بخشی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد به دلیل مسائل فنی همچون ارتفاع سقف، نمی‌تواند به سالن سینمایی تبدیل شود.

وی ادامه داد: سالن فرهنگسرای جدید لردگان هم برای ایجاد سینما نیاز به برخی تغییرات فنی دارد که تلاش می‌شود پس از واگذاری کامل این مکان به مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی، این تغییرات با حضور کارشناسان وزارت در کمترین زمان اعمال شده و شرایط برای حضور بخش خصوصی و راه‌اندازی سینما مهیا شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین درباره راه‌اندازی سینما در فارسان هم یادآور شد: مراحل تعمیر سالن اجتماعات فرهنگسرای این شهر با اختصاص اعتبارات مورد نیاز در حال انجام است و به زودی این سالن آماده واگذاری به بخش خصوصی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات سینمایی سالن فارسان با همکاری موسسه سینما شهر تامین می‌شود، گفت: در صورتی که شرایط واگذاری سالن و تامین تجهیزات در کمترین زمان به نتیجه برسد، مردم و به ویژه جوانان فارسانی می‌توانند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ از خدمات سینمایی این مراکز استفاده کنند.

گفتنی است، در حال حاضر ۲ پردیس سینمایی غدیر و بهمن در مرکز استان چهارمحال و بختیاری پذیرای مخاطبان هنر هفتم است.