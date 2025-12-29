به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس گمرک شهرستان مهاباد با اشاره به رشد ۵۰ درصدی صادرات از گمرک این شهرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ میلیون و ۱۶۰ هزار دلار انواع کالا در قالب ۹۹۸ فقره اظهارنامه صادراتی از گمرک این شهرستان صادر شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

احمد احمدی افزود: افزایش حجم صادرات و تعداد اظهارنامه‌ها، نشان‌دهنده رونق مبادلات تجاری و نقش مؤثر گمرک مهاباد در توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد مرزی منطقه است.

احمدی، با اشاره به مقاصد صادراتی این کالا‌ها اظهارکرد: بیش از ۹۰ درصد محصولات صادرشده از گمرک مهاباد به کشور عراق ارسال شده و مابقی نیز به سایر کشور‌های همسایه اختصاص دارد.

وی، عمده اقلام صادراتی این گمرک را محصولات پتروشیمی و انواع خوراک عنوان کرد و گفت: استمرار روند افزایشی صادرات درچند سال گذشته، نشان‌دهنده ظرفیت بالای واحد‌های تولیدی و تجاری در این شهرستان و مناطق پیرامونی است.

احمدی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا هم گفت: امسال ۱۵۹ پرونده قاچاق کالا در شهرستان مهاباد تشکیل شده که ارزش ریالی این اقلام بیش از ۲۵۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود و این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۴۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: قطعات یدکی، سیگار، فلزیاب و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) بیشترین سهم از کالا‌های قاچاق کشف‌شده در این شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند که کاهش پرونده‌ها نشان از اثرگذاری اقدامات نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسئول است.

رئیس گمرک مهاباد، همچنین از صدور یکهزار و ۶۸۵ فقره پروانه خروج موقت خودرو از این گمرک در سالجاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال تغییری نداشته و بیانگر ثبات تردد‌های مرزی در این بخش است.