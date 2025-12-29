رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، نسبت به خطر ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی هشدار داد.

هشدار پلیس راه مازندران نسبت به خطر ریزش سنگ و رانش زمین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از مسافران و رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و ارتفاعات غربی استان خودداری کنند.

سرهنگ هادی عبادی با بیان اینکه سامانه بارشی جدید تا اوایل صبح دوشنبه در استان فعال است، گفت: این سامانه موجب بارش باران و برف، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات غرب مازندران شده است.

وی افزود: بارش باران و برف احتمال لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ و رانش زمین را افزایش داده و تردد در این محورها را با مخاطره همراه می‌کند.

رئیس پلیس راه استان تأکید کرد: رانندگان در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای پلیس و راهداری، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.