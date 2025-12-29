بیش از ۵۱ هزار نفر در نه ماه اول سالجاری برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد حدود ۳۸ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

رشد دو و نیم درصدی اهداکنندگان خون برای بار اول در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست انتقال خون یزد گفت: در نه ماه سالجاری ۵۱ هزار و ۱۹۸ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۷۸۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

جوادزاده همچنین با بیان اینکه از بین اهداکنندگان خون در استان ۹۶ درصد مرد و ۴ درصد زن بوده‌اند عنوان کرد: از این تعداد اهداکننده ۶۳/۴٪ مستمر (افرادی که در سال دوبار خون اهدا می‌کنند) و ۱۲٪ از اهداکنندگان بار اول بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو و نیم درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به نیاز مراکز درمانی به پلاکت آفرزیس گفت: اهداکنندگان بجای اهدای خون می‌توانند اهدای پلاکت آفرزیس داشته باشند و در پذیره نویسی سلول‌های بنیادی خونساز نیز مشارکت نمایند و جان بیماران را نجات دهند.

سرپرست انتقال خون استان در ادامه با اشاره با پاسخگویی تقریبا صد درصدی درخواست‌های بیمارستان افزود: در حال حاضر ذخایر خونی در استان وضعیت مناسبی دارد ولی با توجه به فصل سرد و کاهش مراجعه جهت اهدای خون از اهداکنندگان درخواست داریم، اهدای خون را در برنامه‌های خود بگنجانند تا بتوانیم طبق گذشته پاسخگوی مراکز درمانی باشیم.