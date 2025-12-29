پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵۱ هزار نفر در نه ماه اول سالجاری برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد حدود ۳۸ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست انتقال خون یزد گفت: در نه ماه سالجاری ۵۱ هزار و ۱۹۸ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۷۸۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
جوادزاده همچنین با بیان اینکه از بین اهداکنندگان خون در استان ۹۶ درصد مرد و ۴ درصد زن بودهاند عنوان کرد: از این تعداد اهداکننده ۶۳/۴٪ مستمر (افرادی که در سال دوبار خون اهدا میکنند) و ۱۲٪ از اهداکنندگان بار اول بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو و نیم درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به نیاز مراکز درمانی به پلاکت آفرزیس گفت: اهداکنندگان بجای اهدای خون میتوانند اهدای پلاکت آفرزیس داشته باشند و در پذیره نویسی سلولهای بنیادی خونساز نیز مشارکت نمایند و جان بیماران را نجات دهند.
سرپرست انتقال خون استان در ادامه با اشاره با پاسخگویی تقریبا صد درصدی درخواستهای بیمارستان افزود: در حال حاضر ذخایر خونی در استان وضعیت مناسبی دارد ولی با توجه به فصل سرد و کاهش مراجعه جهت اهدای خون از اهداکنندگان درخواست داریم، اهدای خون را در برنامههای خود بگنجانند تا بتوانیم طبق گذشته پاسخگوی مراکز درمانی باشیم.