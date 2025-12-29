پخش زنده
مشاور اجرایی و مسئول امور شهرستانهای ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، از آغاز فرآیند تهیه «بانک جامع اطلاعات ادارات میراث فرهنگی شهرستانها» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رئیسی تأکید کرد تهیه بانک جامع اطلاعات ادارات میراثفرهنگی شهرستانهای استان تهران ، زیرساخت اصلی برنامهریزی هدفمند و مبتنی بر واقعیت در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است .
وی با اشاره به ضرورت تصمیمسازی دقیق در حوزههای تخصصی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی افزود : برای هرگونه برنامهریزی مؤثر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شناخت کامل و جامع از وضعیت موجود یک ضرورت انکارناپذیر است؛ شناختی که هم ابعاد اداری و تجهیزات را در بر گیرد و هم ظرفیتها و چالشهای میدانی شهرستانها را بهدرستی منعکس کند.
مشاور اجرایی و مسئول امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران گفت : در این مسیر، شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها با مشارکت و همکاری مدیران شهرستانی انجام خواهد شد تا تصویری واقعی و قابل اتکا از شرایط هر شهرستان به دست آید. بدون این شناخت، هرگونه برنامهریزی با ریسک بالا و اثربخشی محدود همراه خواهد بود.
وی با تأکید بر نگاه راهبردی به توسعه شهرستانها افزود : هر شهرستان باید دارای نقشه راه مشخص در بازههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باشد و حرکت منسجم در این چارچوب، از اولویتهای اصلی این ادارهکل در آینده نزدیک خواهد بود.
رئیسی در تشریح محتوای بانک جامع اطلاعاتی گفت: در این بانک، اطلاعات کامل مربوط به تعداد هنرمندان و کارگاههای فعال صنایعدستی، تعداد تأسیسات گردشگری، و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی هر شهرستان بهصورت دقیق و بهروز گردآوری خواهد شد تا مبنای تصمیمگیری مدیران و برنامهریزان قرار گیرد.
وی افزود : تهیه این بانک اطلاعاتی، گامی مهم در جهت ارتقای بهرهوری، توزیع عادلانه امکانات و هدایت هدفمند برنامهها و سرمایهگذاریها در سطح شهرستانهای استان تهران است و میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایفا کند.