به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سجاد حسین زاده، گفت: در اجرای مأموریت‌های ابلاغی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، مأموران دریابانی پس از رصد اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های نامحسوس، بارانداز بزرگ و محل انبار هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه از توابع شهرستان بندرلنگه را شناسایی کردند.

وی افزود: با حضور مسئولان قضایی در محل مورد نظر و پس از صدور دستورات لازم در این خصوص، مأموران در بازرسی از این بارانداز ضمن کشف ۱۵۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق، مخازن نگهداری سوخت را جمع‌آوری و معدوم کردند.

این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: بنابر گزارش ضابطان، عوامل نگهداری این حجم انبوه از سوخت قاچاق، تحت تعقیب هستند و اقدامات پلیسی برای شناسایی و بازداشت آنان در حال انجام است.

دادستان شهرستان بندرلنگه با تأکید بر ادامه روند مبارزه با قاچاق سوخت،گفت: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچ کس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.