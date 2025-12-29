حاجی بابایی: آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست
رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران دنیا را به سمت چند قطبی شدن حرکت داد و دیگر آمریکا کدخدای جهان نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: این جلسه شروع رسمی کار ستاد هماهنگی دهه فجر برای سال ۱۴۰۴ است. امسال اتحاد ملت ایران را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم. ملتی که در طول سالهای انقلاب به این درک بزرگ سیاسی و اندیشهای رسیدند که همه با همدیگر درباره مسائل اصلی انقلاب اتفاق نظر داریم.
وی افزود: ما در سال ۱۴۰۴ توطئههای بین المللی را داشتیم، زیرا ایران پر قدرت را بر نمیتابند. جمهوری اسلامی ایران دنیا را به سمت چند قطبی حرکت داد و دیگر آمریکا کدخدای جهان نیست. از اجلاسیه شانگهای تا بریکس نشان میدهد که قدرتهای بزرگی در دنیا شکل گرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مهمترین کار ما معرفی اسلام ناب بود. اسلامی که همه دنیا در آن حضور دارند. امروز جمهوری اسلامی بعنوان یکی از قدرتهای بزرگ دنیا مطرح است.