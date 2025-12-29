به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر حسین پور با اشاره به آغاز برداشت کرفس از سطح ۱۰ هکتار از مزارع روستای آبگرمک علیا شهرستان گتوند گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۲۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی با بیان اینکه کشت کرفس در اواخر شهریور انجام و عملیات برداشت از اوایل دی ماه آغاز شده است، تصریح کرد: میزان عملکرد این محصول بین ۱۵ تا ۲۰ تن در هکتار است.

ازجمله خواص کرفس می توان به خاصیت آنتی اکسیدانی ، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، پایین بودن شاخص گلیسمی، حفظ سلامت قلب، خواص ضدالتهابی طبیعی ، کالری پایین و دارای بودن ترکیبات مغذی و بهبود حافظه اشاره کرد.