پخش زنده
امروز: -
صد مدرسه دخترانه استان همدان در خارج از ساعت آموزشی در اختیار بانوان برای استفاده از فضاهای ورزشی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تفاهمنامه سهجانبه میان اداراتکل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و با نظارت ادارهکل امور زنان و خانواده استانداری همدان، بهمنظور توسعه ورزش بانوان و بهرهبرداری بهینه از فضاهای ورزشی موجود به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه صد مدرسه دخترانه استان همدان در خارج از ساعات آموزشی برای استفاده بانوان در حوزه فعالیتهای ورزشی اختصاص مییابد تا زمینه افزایش دسترسی زنان به امکانات ورزشی و ارتقاء سلامت جسمی و اجتماعی آنان فراهم شود.
این تفاهمنامه در نشست شورای آموزش و پرورش استان همدان و با حضور حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، منعقد شد و بر تقویت همکاریهای بینبخشی و استفاده حداکثری از زیرساختهای آموزشی در راستای توسعه ورزش همگانی بانوان تأکید دارد.