به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرجهاد کشاورزی بندرعباس گفت: این طرح پژوهشی با هدف بررسی سازگاری و ارزیابی عملکرد این گیاه در شرایط آب و هوایی خاص شهرستان اجرا شده است.

سلمان انصاری افزود: موفقیت این طرح گامی مهم به منظور تنوع‌بخشی به الگوی کشت، معرفی یک محصول اقتصادی جدید و افزایش درآمد پایدار برای کشاورزان منطقه است.

وی گفت:کشت آزمایشی مرزنجوش بخشی از برنامه جامع توسعه بخش کشاورزی بندرعباس با محوریت کشت محصولات با ارزش افزوده بالا و منطبق با اقلیم جنوب کشور است.

مرزنجوش گیاهی علفی و چندساله بوده که قدمت استفاده از آن به تمدن‌های باستانی مصر و یونان بازمی‌گردد و همچنان به‌عنوان یکی از گیاهان دارویی ارزشمند شناخته می‌شود.

این گیاه که به دلیل رایحه مطبوعش گاهی به عنوان «ادوکلن طبیعی» نیز توصیف شده، در ایران بیشتر در مناطق جنگلی شمال به صورت خودرو یافت می‌شود و برای رویش به هوای گرم، نور کافی و رطوبت متوسط نیاز دارد؛ برگ‌ها و سرشاخه‌های گلدار مرزنجوش، که حاوی اسانس، تانن و فلاونوئید هستند، به دلیل طبع گرم و خشک، در طب سنتی برای درمان اختلالاتی مانند نفخ، تنگی نفس، التیام زخم‌ها، تقویت معده و مشکلات گوارشی و سردرد‌های بلغمی به کار می‌روند.

براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، سطح زیرکشت گیاهان دارویی در این استان ۳۴۳ هکتار با تولید حدود ۹ هزار تن است که پیش بینی شده با فراهم آمدن شرایط مناسب به‌ویژه بهبود نسبی بارندگی، این سطح در یک برنامه پنج‌ساله به ۸۰۰ هکتار افزایش پیدا کند.

آلوئه‌ورا، حنا، چای ترش، گل محمدی، گلنار فارسی، رزماری، نعنا فلفلی، سپستان، اپونتیا و مارچوبه از مهم‌ترین گیاهان دارویی در حال کشت در استان هرمزگان است.