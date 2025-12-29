پخش زنده
امروز: -
بزرگداشت نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت فرداسه شنبه ۹ دی در مصلای امام علی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت این مراسم در شهرکرمان سه شنبه ۹ دی ساعت ۹:۳۰در مصلای امام علی با سخنرانی آقای حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
انجمشعاع با یاد آوری فتنه ۱۳۸۸تاکید کرد: باید بدانیم فتنه، تحریف و انحراف همواره وجود داشته و دارد وفتنه ۸۸ و وقایع آن میتواند تجربه و الگویی درسآموز برای امروز باشد.
وی با بیان ینکه دشمن شناسی، زمانشناسی و آگاهی عمومی مردم مورد تأکید رهبری است، افزود: بصیرت و آگاهی مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه جلوی اهداف شوم دشمنان را گرفت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان شعاع برگزاری نشستهای تبیینی و بصیرتی، مسابقات علمی و فرهنگی، نمایشگاههای تبیینی و همایش پیادهروی را از دیگر برنامههای این روز اعلام کرد.