سرهنگ شاکری رئیس پلیس راه استان قم گفت: دستکاری پلاک خودرو جرم است و تخلف نیست و در صورت ارتکاب، شخص مجرم تلقی شده و به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان قم از اجرای طرح عملیاتی برخورد با پلاک مخدوش و دستکاری پلاک خبر داد و گفت: رانندگانی که پلاک خودرو‌های خود را دستکاری و مخدوش کنند علاوه بر توقیف خودرو به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سرهنگ روح الله شاکری افزود: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری را تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده را بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

