مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی امسال در شیراز و تمامی شهرستانهای استان فارس بهصورت تجمع مردمی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی امسال در شیراز و تمامی شهرستانهای استان فارس بهصورت تجمع مردمی برگزار میشود.
حجت الاسلام حسین ملکمکان افزود: شعار محوری برنامههای هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت در سال ۱۴۰۴ «حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی» تعیین شده است.
وی بیان کرد: تقویت بصیرت، تبیین اندیشه مقاومت و افزایش هوشیاری سیاسی عمومی از اهداف اصلی بزرگداشت یومالله ۹ دی است. رسانهها، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
حجت الاسلام ملکمکان همچنین با اشاره به تقارن هفته بصیرت با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: این مناسبتها فرصتی برای بازسازی و تقویت مولفههای قدرت ملی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: مراسم یومالله ۹ دی در شیراز روز سه شنبه ۹ دیماه رأس ساعت ۹:۳۰ در خیابان ۹ دی با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد. سخنران این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.