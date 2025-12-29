به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مراسمی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان و جمعی از مسئولان شهرستان رودسر، با قدردانی از تلاش‌های امیر مرادی، عبدالحسین داداشی نیاکی به عنوان فرماندار جدید شهرستان رودسر معرفی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان در این مراسم با بیان اینکه ثمره وفاق و همدلی پیشرفت در همه حوزه هاست گفت: با وجود همه تحریم‌های ظالمانه، ملت بزرگ ایران با وفاق و همدلی ایستاده است و این از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است

علی باقری با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: دولت مصمم به حل مشکلات است و در این راستا در آینده خبر‌های خوبی برای مردم خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم ابراهیمی نوری امام جمعه رودسر هم در این مراسم گفت: مسئولان باید از فرصت کوتاه دوران مسئولیت خود استفاده کرده و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور بکار گیرند.