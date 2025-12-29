پخش زنده
امروز: -
تیم ملی بانوان کشورمان از سیزدهم دی ماه اردوی تمرینی خود را در خانه تکواندو آغاز خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تمرینی تیم ملی تکواندو بانوان با هدف آمادهسازی هرچه بهتر ملیپوشان برای حضور در مسابقات پیشرو از جمله رقابتهای آزاد فجیره از شنبه سیزدهم دی ماه به میزبانی خانه تکواندو برگزار میشود.
بر همین اساس و با نظر مهروز ساعی سرمربی تیم ملی غزال هوشمند، باران خداداد، ساینا کریمی، معصومه رنجبر، همتا برجسته، روژان گودرزی، ساینا علیپور، پرنیان نوری، نگار اسماعیلی، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، هستی محمدی، آناهیتا رمضانی، فرشته فتحی، مطهره فتحی، پونه جعفرصالحی، کوثر اساسه، مریم ملکوتی خواه، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، ملیکا میرحسینی، الهام حقیقی، سارا صوفی، عسل صابری، فاطمه احمدی و الینا علیپور به اردوی آماده سازی دعوت شدند.
آزاده یاسایی، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی همکاران ساعی در کادر فنی تیم ملی هستند.