مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران از امدادرسانی به ۲۸ نفر گرفتار در برف و کولاک در محور هراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری اشرفی گفت: ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر گرفتار شدن تعدادی از هموطنان در برف و کولاک در کیلومتر ۱۰۵ محور هراز، محدوده امامزاده هاشم شهرستان آمل دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پلور با یک دستگاه آمبولانس و همچنین تیم پشتیبان از شعبه آمل با خودروی کمک‌دار به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: در این عملیات، ۲۸ نفر از هموطنان امدادرسانی شدند و ۷ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک با تلاش نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی شد.