به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی صمصامی با اشاره به گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر فعالیت افراد متخلف در حوزه صید پرندگان در صیدون، گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از دریافت گزارش، بلافاصله به منطقه اعزام شد و پس از پایش و رصد دقیق، فرد متخلف در محل دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از متهم، ۳ قطعه پرنده سهره و ادوات صید شامل قفس و تور پرنده‌گیری کشف و ضبط شد.

صمصامی تصریح کرد: مجرم دستگیرشده فردی سابقه‌دار است که پیش‌تر نیز چندین پرونده تخلف در زمینه صید و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان در کارنامه داشته و پرونده وی پس از تکمیل مراحل اداری، به مراجع قضایی معرفی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست صیدون می‌گوید: این اقدام در راستای مقابله جدی با تخلفات زیست‌محیطی و حفاظت از تنوع زیستی منطقه انجام شده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه بدون توجه به سابقه یا موقعیت فرد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.