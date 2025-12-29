نشست هفتگی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با هدف بررسی روند پیشرفت کار و رفع مشکلات هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی برگزار شد.

ممنوعیت معرفی دهیاران و شهرداران به عنوان ناظر و معتمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با تاکید بر دقت و قاطعیت در اجرای قوانین انتخاباتی گفت: قوانین مربوط به تداخل وظایف مسئولان و مجریان انتخابات با ناظران و معتمدین باید با بی‌طرفی و دقت، مد نظر قرار گیرد.

محمدصالح جوکار با اشاره به صراحت ماده ۴۰ قانون تشکیلات شورا‌ها ادامه داد: اعضای فعال شورا هرگز نمی‌توانند به عنوان ناظر یا معتمد چه در حوزه انتخابیه خود و یا در دیگر حوزه‌ها در سراسر کشور انتخاب شوند.

دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها نیز در این نشست از برگزاری آموزش‌های تخصصی برای اعضای هیات‌های نظارت در ۲۷ استان خبر داد و گفت: این موفقیت نشان‌دهنده تعهد کلیه استان‌ها به آمادگی کامل پیش از مراحل اجرایی انتخابات است.

حسین بحیرایی با اشاره به برگزاری وبیناری آموزش‌های تخصصی در استان‌های سمنان، سیستان و بلوچستان، و گلستان افزود: این تجربه که از انتخابات دوره ششم شورا‌ها آغاز شد، نشان‌دهنده به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی و مدیریتی در سامانه نظارتی است.

وی به زمان‌بندی آموزش در ۴ استان باقیمانده تهران، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهر اشاره کرد و گفت: این کلاس‌های آموزشی طبق برنامه به‌زودی برگزار خواهد شد. هفتمین انتخابات شورا‌ها در ۴۸۴ شهرستان، حدود ۱۳۸۰ بخش و بیش از ۴۰ هزار روستای کشور برگزار می‌شود، و ۱۲۰ هزار صندوق رأی الکترونیکی در سراسر کشور برای انتخابات در نظر گرفته شده است.

هفتمین انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود و نظارت بر این انتخابات، مطابق قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است.