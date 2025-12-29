پخش زنده
معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت استانداردسازی مصالح ساختمانی و استفاده از تجهیزات استاندارد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید مجتبی علوی مقدم در نشست آموزشی با موضوع کربن زدایی از شهرها گفت:در حوزه انرژی، اگر تنها ۱۰ درصد از ساختمانها بتوانند مبحث ۱۹ را بهدرستی اجرا کنند، حدود ۶۰ درصد از ناترازیهای انرژی کشور قابل جبران خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت آموزشهای بهروز در مجموعه استانداری افزود: آموزش سنگبنای توسعه است و امروز موضوعاتی مانند انرژی، محیط زیست و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از مباحث اساسی به شمار میروند.
علوی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی در کنار حاکمیت و با اتکا به ظرفیت دانشگاهها که از پشتوانه علمی معتبری برخوردارند قرار گیرد، میتوان برنامههای مؤثر و پایداری را در استان اجرا کرد.