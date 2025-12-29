خسارت بارشهای سیلآسا به چند شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی خسارات احتمالی واردشده به زیرساختها در دستور کار قرار دارد و پس از جمعبندی نهایی، آمار و اطلاعات به صورت رسمی اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری در گفتگوی ویژه شبکه خبر امروز با اشاره به بارندگیهای یکشنبه شب در مناطق مختلف این استان و خسارتهای قابلتوجه در شهرستانهای مختلف گفت: فرمانداریها در حال بررسی و جمعآوری اطلاعات درباره میزان خسارتهای وارده به زیرساختها، بخشهای مختلف و امکانات شهری هستند.
منوچهر محمدی افزود: بارندگیهای سیلآسای یکشنبه شب علاوه بر ایجاد آبگرفتگی معابر شهری و منازل مسکونی خسارتهایی را در بخشهای مختلف راه، عشایر و دیگر حوزه وارد کرده است که از سوی فرمانداران، بخشداران و دهیاری ها در حال ارزیابی است.
خسارتهای جانی و دامی
وی با ابراز تاسف از وقوع تلفات انسانی بیان کرد: متاسفانه در شهرستان کهگیلویه، سه نفر در اثر این حادثه جان باختهاند.
محمدی ادامه داد: براثر طغیان آب رودخانه دره «لَبک» روستای «سرپری» در پنج کیلومتری شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه این سه نفر جان خود را از دست دادند که بلافاصله پس از دریافت اخبار، تیمهای امدادی و هلال احمر برای جستجو و نجات به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشات جسد ۲ نفر از این افراد غرق شده در رودخانه پیدا شدند و تلاش برای پیدا کردن دیگر مفقودی یکشنبه شب از سوی تیم های امداد و نجات هلال احمر ادامه دارد.
محمدی همچنین به خسارات دامی اشاره کرد و گفت: در اثر شدت بارندگی و طغیان رودخانه مارون، ۱۰۰ راس گوسفند متعلق به سه خانوار از یک خانواده در روستای بلوط بنگان بخش سوق شهرستان کهگیلویه تلف شدند.
وی ادامه داد: سیلاب سرازیرشده از کوه سکده الوند باعث گرفتار شدن دامها در جریان آب و تلف شدن آنها شد.
خسارات مالی و زیرساختی
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان تصریح کرد: علاوه بر خسارات جانی و دامی، بارندگیهای اخیر باعث آسیبهای مالی متعددی از جمله گرفتاری چند خودرو در سیلاب، خسارت به عشایر در مناطق عشایری، گرفتگی معابر شهری و آسیب به سرپناهها به ویژه در حوزه «فیلگاه» شده است.
آخرین وضعیت راههای استان
محمدی به وضعیت راههای استان اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش دما و احتمال یخبندان، تمهیداتی مانند نمکپاشی از اول صبح امروز دوشنبه هشتم دیماه در محور یاسوج اقلید و یاسوج شیراز انجام شده است.
وی افزود: اگرچه در محورهای یاسوج-اقلید، یاسوج-شیراز و چنار ریزشهایی داشتیم، اما با فعالیت بهموقع راهدارخانهها و انجام عملیات ریزشبرداری، هیچکدام از راههای اصلی مسدود نشده و هماکنون مشکلی در تردد وجود ندارد.
جمعبندی نهایی پس از دریافت گزارش جامع
مدیرکل ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: برای ارائه گزارش دقیق و جامع، منتظر جمعبندی نهایی از سوی شهرستانها هستیم تا بتوانیم ارزیابی کاملتری از ابعاد حادثه ارائه دهیم.
محمدی از مردم استان خواست تا پایان بارش ها از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرده و اگر در مناطق در معرض سیلاب قرار دارند از حضور در مسیرهای با خطر سیلاب و خطرساز اجتناب کنند.
وی بارش های دو روز گذشته در مناطق مختلف این استان را گسترده دانست و تاکید کرد که پیشگیری از خسارات احتمالی در گرو مشارکت و همکاری مردم و توجه به هشدارهای دستگاه های خدمات رسان است.