پخش زنده
امروز: -
جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی رودبار جنوب با حضور جمعی از مسئولین در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی رودبار جنوب با حضور رئیس دادگستری، فرماندار و جمعی از مسئولین محلی در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد.
محمد فرجام طاهری، رئیس دادگستری رودبار جنوب با اشاره به اهمیت انتخابات بهعنوان یکی از رویدادهای مهم سیاسی کشور گفت: انتخابات از جایگاه ویژهای برخوردار است و باید با سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.
وی افزود: انتخابات جلوهای از مردمسالاری دینی و دموکراسی است و مردم با حضور آگاهانه خود در تعیین نمایندگان و تصمیمگیریهای کشور مشارکت میکنند.
رئیس دادگستری رودبار جنوب با تأکید بر رعایت قانون در فرآیند انتخابات اظهار داشت: رعایت دقیق قانون موجب سلامت انتخابات، افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی خواهد شد و تمامی مجریان و ناظران موظفاند در چارچوب قانون عمل کنند.
وی همچنین گفت: ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با هدف پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی در مراحل قبل و حین برگزاری انتخابات تشکیل میشود و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با تخصیص شعب خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.
در پایان این جلسه، دو کارگروه ویژه شامل «رصد و پایش فضای مجازی» و «تبادل اخبار و اطلاعات ذیل شورای پیشگیری» به منظور ارتقای سلامت و امنیت انتخابات تشکیل شد.