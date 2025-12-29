به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی شهرستان پلدشت تنها مرکز تکثیر و پرورش بچه ماهی در شمال غرب کشور است که کارش چند سال می‌شود بچه ماهیان منابع آبی استان آذربایجان غربی و ۵ استان کشور را تامین می‌کند.

منصور لطفی خاطر نشان کرد: ما بر نامه داریم علاوه بر تکثیر و پرورش بچه ماهیان سوف. کپور. بیگ هد. فتوفاک و آمور در این مرکز تولید شاه میگو و میگوی وانومی را بصورت پایلوت نیز با همکاری شیلات ایران تکثیر و پرورش دهیم.

وی گفت: تولید انواع بچه ماهیان استخوانی علاوه بر اینکه اقتصاد صنعت آبزی پروری را پویا می‌کند نقش مهمی در اشتغال و افزایش درآمدصیدادان دارد. بطوری که ارزش ماهیان صید شده در منابع آبی استان آذربایجان غربی سالانه به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

لطفی افزود: امسال پیش بینی می‌کنیم از منابع آبی آذربایجان غربی بیش از ۲۰ هزار تن آنواع ماهی صید و به بازار مصرف سراسر کشور ارسال شود .

احمد حسن پور رئیس مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت گفت: ما سالانه در این مرکز در مدت ۴ ماه بیش از ۱۰ میلیون قطعه انواع کپور ماهیان را تکثیر و پرورش می‌دهیم و بعد از رسیدن به اوزان بالای ده گرم در بیش از ۱۲ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی در استان و استان‌های شمال غرب کشور رها سازی می‌کنیم.

محمد مقدم رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: دریاچه پشت سدارس شهرستان پلدشت بزرگترین منبع آبی شمال غرب کشور به لحاظ تولید انواع آبزیان می‌باشد که ۴۰۰ صیاد از این منبع آبی ۱۴ گونه انواع ماهیان استخوانی را صید می‌کنند که پیش بینی می‌کنیم امسال از این منبع آبی بیش از ۴۲۰۰ تن ماهی صید شود.

در آذربایجان غربی ۷ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی ماهی وجود داردو در صنعت آبزی پروری این استان یک هزار نفر فعالیت می‌کنند.

تولید سالانه۵ هزار میلیارد تومان ماهی و آبزیان درآذربایجان غربی تولید سالانه۵ هزار میلیارد تومان ماهی و آبزیان درآذربایجان غربی تولید سالانه۵ هزار میلیارد تومان ماهی و آبزیان درآذربایجان غربی