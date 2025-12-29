به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و شبکه ایستگاه‌های اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در این مدت در داران ۴۶ سانتی متر، خوانسار ۳۸ سانتی متر، چادگان ۳۲ سانتی متر، سمیرم ۱۷ سانتی متر، میمه ۱۳ سانتی متر، گلپایگان ۴ سانتی متر و زرین ۳ سانتی متر بارش برف گزارش شده است.

محمد شهباز قلندر ادامه داد: در شبانه روز گذشته همچنین در داران ۴۶ میلی متر، شهرضا ۲۷ ، گلپایگان ۲۱، چادگان ۴۷.۹، خوانسار ۴۵.۳، داران ۴۱.۴ ، دهاقان ۳۸ ، شاهین شهر ۴۸.۴ ، اسلام آباد ۳۵.۸ ، فریدونشهر ۳۴.۵ ، زرین شهر ۳۲.۹ ، سمیرم ۲۹.۲ ، نجف آباد ۲۸.۷ ، مبارکه ۲۸.۶ ، شهرضا ۲۷ و بویین میاندشت ۲۷میلی متر آب حاصل از بارش برف و باران ثبت شده است.

وی گفت: در ایستگاه‌های دهق نیز ۲۶.۵ میلی متر، باغبهادران ۲۵.۷، میمه ۲۵.۳، فولاد مبارکه ۲۵، فرودگاه اصفهان ۲۳.۶، کبوتر آباد ۲۳.۵، پادنا ۲۳.۵، گلپایگان ۲۱، هرند ۱۹.۳، کوهپایه ۱۹، عسگران ۱۸.۳، دولت آباد ۱۷.۲، نطنز ۱۷.۱، ورزنه ۱۲.۵ میلی متر، مورچه خورت ۱۲.۴، چوپانان ۱۰.۲، انارک ۸.۵ میلی متر، نایین ۷.۶، بادرود ۱.۹ ، اردستان ۱.۱ ، خوروببانک ۱.۴ و کاشان ۱ دهم میلی متر آب حاصل از بارش باران و برف گزارش شده است.

محمد شهباز قلندر افزود: در شهر اصفهان نیز در این مدت بیش از ۵۴.۶ دهم میلی متر بارش باران ثبت شده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده، سامانه ناپایداری از شب گذشته از نواحی غربی و جنوبی وارد استان شده که اوج فعالیت این سامانه تا اواخر وقت امروز (دوشنبه) است و در این زمینه هشدار سطح زرد برای همه مناطق استان و هشدار سطح نارنجی برای نواحی غربی و جنوبی استان صادر شده است.

این سامانه بارشی تا بامداد روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در استان فعال است.