به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از کابل، « سراج الدین حقانی » وزیر کشور افغانستان در نشستی در کابل از مواضع اخیر علما و وزیر امور خارجه پاکستان درباره افغانستان استقبال کرد و گفت: چند روز قبل در پاکستان نشست علمای دینی برگزار شد و در جریان آن، مولانا فضل‌ الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان، اظهاراتی مبنی بر خیر و نیکی نسبت به افغانستان بیان کرد.

وی افزود : اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، سخنان خیرخواهانه‌ ای درباره افغانستان ابراز کرد و من می ‌گویم هر کسی سخن از خیر و برادری بگوید، ما از او قدردانی می ‌کنیم.

وی گفت : افغان‌‌ها برای هیچ ‌کسی تهدیدی محسوب نمی ‌شوند و چنین نیتی نیز ندارند.



اظهارات وزیر کشور افغانستان در حالی است که علمای پاکستان در نشستی به ریاست مولانا فضل‌الرحمن، با انتقاد از نقض حریم افغانستان توسط پاکستان، خواستار حل تنش‌ها از راه گفتگو شدند.

« اسحاق دار» معاون نخست ‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز در یک نشست خبری از فتوای اخیر علمای دینی افغانستان مبنی بر حرمت جنگ فراتر از مرزهای این کشور استقبال کرده است.

وی همچنین گفت: اسلام ‌آباد نیت خیر نسبت به افغانستان دارد و تنها خواستش این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود.

این اظهارات نشان می دهد مواضع مقامات افغانستان و پاکستان در مقایسه با هفته های اخیر ملایم تر شده است.

دو ماه قبل درگیری های شدید مرزی میان مرزبانان افغانستان و پاکستان به وقوع پیوست و پس از آن روابط کابل و اسلام آباد به شدت تیره شد به گونه ای که مقامات پاکستانی، حکومت افغانستان را به حمایت از گروه های مخالف مسلح پاکستان و مقامات افغان نیز پاکستان را به حمایت از داعش متهم می کردند.

از سوی دیگر چندی قبل شورای علمای افغانستان در فتوایی با حضور اتباع این کشور در درگیری ها و جنگ های فرامرزی مخالفت کردند که این اقدام با استقبال اسلام آباد همراه شد.