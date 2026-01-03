مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، از تحقق ۸۰ درصد اهداف مقاوم‌سازی مسکن روستایی در شهرستان ماهنشان خبر داد و این دستاورد را در جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رضا خواجه‌ای اعلام کرد: از مجموع ۷ هزارو ۷۵۶ واحد مسکونی در روستا‌های شهرستان ماهنشان، تاکنون ۶ هزارو ۲۰۰ واحد فرآیند مقاوم‌سازی را تکمیل کرده‌اند.

خواجه‌ای با اشاره به حمایت‌های مالی، افزود: امسال ۴۳۶ پرونده متقاضی دریافت تسهیلات مقاوم‌سازی با اعتبار ۱۷۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بانک‌های عامل معرفی شدند که از این میزان، ۳۷۱ فقره قرارداد معادل ۸۵ درصد منعقد و عملیاتی شده است.

وی تخصیص ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار به شکل کمک بلاعوض برای ۵۰ مورد مسکن محرومین و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح مجموعه‌سازی ۶۹ واحدی در سه روستای شهرستان و واگذاری آن به افراد واجد شرایط را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از تولید مسکن در این شهرستان برشمرد.

خواجه‌ای تأکید کرد که ترویج فرهنگ مقاوم‌سازی و افزایش آگاهی عمومی با محوریت مشارکت دهیاران و خود روستاییان، از اهداف اصلی بنیاد مسکن برای ارتقای کیفیت زندگی و تثبیت جمعیت در منطقه است.