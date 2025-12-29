پخش زنده
مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر با هدف شناسایی و تقویت استعدادهای قرآنی در مناطق روستایی و عشایری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیویکمین دوره مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر استان یزد، با مشارکت برادران و خواهران روستایی و عشایری و با تأکید بر گسترش فرهنگ قرآنی در مناطق کمبرخوردار برگزار خواهد شد.
این مسابقات در رشتههای حفظ قرآن کریم، قرائت تقلیدی، ترتیل، تحقیق، اذان، سرود و همخوانی با موضوعات قرآنی و معارفی شامل قرآن و نماز، امام زمان (عج) و انتظار، حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و همچنین ارسال کلیپ از فعالیتهای قرآنی روستایی و عشایری برگزار میشود.
بر اساس این فراخوان، نوجوانان پسر ۹ تا ۱۷ سال میتوانند در رشتههای قرائت تقلیدی، حفظ یک جزء، حفظ ۱۰ جزء و گروه سرود ۵ تا ۸ نفره شرکت کنند.
بزرگسالان برادر ۱۸ تا ۵۵ سال نیز مجاز به حضور در رشتههای قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ کل قرآن، اذان و ارسال کلیپ از فعالیتهای قرآنی هستند.
در بخش بانوان، نوجوانان دختر ۹ تا ۱۷ سال در رشتههای حفظ یک جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت ترتیل و گروه سرود (ویژه سنین تا ۱۵ سال) به رقابت میپردازند و بزرگسالان خواهر ۱۸ تا ۵۰ سال نیز میتوانند در رشتههای قرائت ترتیل، حفظ یک جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ کل قرآن و ارسال کلیپ از فعالیتهای قرآنی شرکت کنند.
هر شرکتکننده مجاز به حضور تنها در یک رشته است، اما شرکت در بخش ارسال کلیپ فعالیتهای قرآنی در کنار سایر رشتهها بلامانع خواهد بود. همچنین ارائه گواهی سکونت روستایی یا عشایری صادره از دهیاری یا مدرسه، هنگام شرکت در مسابقات الزامی است.
علاقهمندان به شرکت در مرحله استانی تا ۲۰ دیماه فرصت دارند کلیپ فعالیتهای قرآنی خود را از طریق پیامرسان ایتا به نشانی @keshavarz_admin ارسال کرده و برای ثبتنام در مرحله استانی استان یزد تا ۲۰ دیماه فرصت دارند از طریق لینک زیر اقدام کنند:
🔗 https://survey.porsline.ir/s/goQbdpF
مرحله استانی این مسابقات، گامی مهم در شناسایی نخبگان قرآنی روستایی و عشایری استان یزد و زمینهساز حضور برگزیدگان در مراحل بالاتر کشوری خواهد بود.