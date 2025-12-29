بازتاب پرتاب ۳ ماهواره ایرانی در رسانههای جهان
پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه، بازتاب گسترده در رسانههای مختلف جهان داشت.
بازتاب پرتاب ۳ ماهواره ایرانی در رسانه های روسی
رسانههای روسی با تمرکز بر پرتاب موفقیت آمیز موشک سایوز حامل ۵۲ ماهواره مخابراتی و عملیاتی از پایگاه فضایی وستوچنی، جزییات بیشتری از ماموریتهای ۳ ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر۲» و «کوثر» ارائه کردند.
شبکههای تلویزیونی «روسیه-۱»، «راشاتودی»، «روسیه-۲۴» و «زوزدا» ضمن پخش زنده تصاویر پرتاب سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه، از پیشرفتهای علمی ایران در طراحی و ساخت ماهواره و همکاری ایران و روسیه در حوزه فضایی گفتند.
کارشناس شبکه خبری روسیه-۲۴، به بیش از چهار دهه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران و تنگناهای علمی از سوی امریکا و غرب اشاره کرد و گفت: باوجود این شرایط سخت، دستیابی ایران به چنین پیشرفتهایی، حیرتانگیز است.
«خبرگزاری اینترفکس» هم اعلام کرد: سه ماهواره ایرانی در ۲۸ دسامبر از پایگاه فضایی وستوچنی پرتاب میشوند.
این خبرگزاری نوشت: ایران در تاریخ ۲۸ دسامبر با استفاده از موشک روسی «سایوز» سه ماهواره را از پایگاه فضایی وستوچنی به مدار زمین پرتاب کرد که در نوع خود، نشانه رشد علمی این کشور به بالاترین سطوح دانش فضایی به شمار میرود.
«خبرگزاری ریانووستی» هم نوشت: ایران با استفاده از پرتابگر سایوز روسی، سه ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد و شمار ماهوارههای پرتاب شده ایرانی با سایوز را به عدد ۷ رساند.
ریانووستی در ادامه نوشت: این ماهوارهها که در داخل ایران طراحی و ساخته شدهاند، شامل «ظفر-۲»، «پایا» و نسخه ارتقایافته ماهواره «کوثر» هستند که با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتر مستقر شدند.
«خبرگزاری اسپوتنیک» هم اعلام کرد: روسیه روز یکشنبه ۲۸ دسامبر، سه ماهواره ایرانی را به فضا پرتاب کرد.
اسپوتنیک در ادامه نوشت: موشک روسی «سایوز» حامل ماهوارههای ایرانی «کوثر»، «پایا» و «ظفر-۲» از پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور روسیه پرتاب شد و آنها را در مدار پایین زمین، در ارتفاعی در حدود ۵۰۰ کیلومتر، قرار داد.
این رسانه روسی در تشریح کاربردهای این سه ماهواره نوشت: ماهوارههای پرتابشده برای جمعآوری دادههای محیطزیستی مورد نیاز بخش کشاورزی و پایش بلایای طبیعی طراحی شدهاند.
«خبرگزاری تاس» هم با اعلام خبر پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی با پرتابگر سایوز نوشت: ایران پیش از این نیز چندین ماهواره به فضا پرتاب کرده است و تهران تأکید میکند که برنامه فضایی این کشور صرفاً ماهیتی صلحآمیز داشته و برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
بازتاب پرتاب ۳ ماهواره ایرانی در رسانههای جنوب شرق آسیا
پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه، مورد توجه رسانههای منطقه جنوب شرق آسیا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از کوالالامپور، پایگاه خبری فری مالیزیا تودی با انتشار این خبر، این اقدام را گامی تازه در پیشبرد برنامه فضایی تهران علیرغم تداوم تحریمهای غرب توصیف کرد، و توضیحات بیشتری درباره مأموریتهای سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر ۲» و «کوثر» ارائه داده است.
همچنین روزنامه استریت تایمز سنگاپور با اعلام این خبر و ارائه جزئیات بیشتر، یادآور شد که این ماهوارهها توسط بخش خصوصی طراحی و ساخته شدهاند و برای اهداف رصدی مورد استفاده قرار میگیرند.
از سوی دیگر، خبرگزاری برناما، خبرگزاری ملی مالزی، با انتشار این خبر و اشاره به پرتابهای پیشین جمهوری اسلامی ایران، به نقل از تهران تأکید کرد، برنامه فضایی این کشور صرفاً ماهیتی صلحآمیز داشته و برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
بازتاب گسترده پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی در رسانههای پاکستان
رسانه های نوشتاری و الکترونیکی پاکستان با پوشش پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی از روسیه، این دستاورد فضایی ایران را ستایش کرده و بر توان علمی، ایستادگی در برابر تحریم ها و عمق همکاری های راهبردی تهران و مسکو تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد، شبکه خبری «جیو نیوز» پاکستان اعلام کرد، سه ماهواره ایرانی به نام های «کوثر»، «ظفر ۲» و «پایا» با موشکهای سایوز از روسیه به فضا پرتاب شدند، این رسانه با استناد به گزارش رسانه های دولتی ایران نوشت: این پرتاب بخشی از همکاری های گسترده فضایی میان دو کشور است و ماهواره ها با هدف پایش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست طراحی شدهاند.
در این گزارش به نقل از «کاظم جلالی» سفیر ایران در روسیه آمده است، این ماهوارهها «توسط دانشمندان ایرانی با وجود همه تحریم ها و تهدید ها» طراحی و ساخته شدهاند و نماد اراده و خلاقیت علمی ایران به شمار میآیند.
روزنامه اردو زبان «دنیا» با تمرکز بر جنبه های فنی این موفقیت، ماهواره پایا را پیشرفته ترین ماهواره تصویربرداری ایران معرفی کرد که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به ارائه تصاویر با کیفیت بالا است. این روزنامه همچنین نوشت که ماهواره ها در حوزه مدیریت منابع آب، پایش محیط زیست و نقشه برداری کاربرد دارند و هرگونه اتهام غرب درباره اهداف نظامی این طرح ها توسط ایران قویاً رد شده است.
خبرگزاری «داون نیوز» نیز با پوششی مشابه، بر همکاری های آشکار و پنهان ایران و روسیه در حوزه فضایی و اهمیت قرارگیری این ماهواره ها در مدار پایین زمین تاکید کرد و آن را گامی مهم در مسیر توسعه فناوریهای مستقل ایران دانست.
سایت خبری «سما نیوز» در تحلیل خود، موفقیت دانشمندان ایرانی و پایداری کشور در برابر تحریم ها را برجسته کرده و این پرتاب را گامی ارزشمند برای استقلال علمی و فناوری کشور توصیف کرد.
پایگاه «اسلام تایمز» به زبان اردو، با ارائه جزئیات فنی هر سه ماهواره، همکاری دولت و بخش خصوصی را در پروژه پررنگ کرد و آن را نماد توان علمی جوانان ایران و افتخار ملی کشور دانست.
این رسانه نوشت، سفیر ایران این موفقیت را نمایانگر توانمندی علمی کشور و افق روشن برای توسعه فناوری های فضایی و زندگی امن مردم توصیف کرده است.
رسانههای پاکستانی با بازتاب این موفقیت، اهمیت همکاری های استراتژیک ایران و روسیه و نقش علمی و فناوری ایران در منطقه را برجسته کردند و آن را نمونهای شاخص از مقاومت در برابر تحریم ها و تقویت استقلال علمی معرفی نمودند.