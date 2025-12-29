پخش زنده
امروز: -
پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه، بطور گسترده در رسانههای این کشور بازتاب داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، رسانههای روسی با تمرکز بر پرتاب موفقیت آمیز موشک سایوز حامل ۵۲ ماهواره مخابراتی و عملیاتی از پایگاه فضایی وستوچنی، جزییات بیشتری از ماموریتهای ۳ ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر۲» و «کوثر» ارائه کردند.
شبکههای تلویزیونی «روسیه-۱»، «راشاتودی»، «روسیه-۲۴» و «زوزدا» ضمن پخش زنده تصاویر پرتاب سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه، از پیشرفتهای علمی ایران در طراحی و ساخت ماهواره و همکاری ایران و روسیه در حوزه فضایی گفتند.
کارشناس شبکه خبری روسیه-۲۴، به بیش از چهار دهه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران و تنگناهای علمی از سوی امریکا و غرب اشاره کرد و گفت: باوجود این شرایط سخت، دستیابی ایران به چنین پیشرفتهایی، حیرتانگیز است.
«خبرگزاری اینترفکس» هم اعلام کرد: سه ماهواره ایرانی در ۲۸ دسامبر از پایگاه فضایی وستوچنی پرتاب میشوند.
این خبرگزاری نوشت: ایران در تاریخ ۲۸ دسامبر با استفاده از موشک روسی «سایوز» سه ماهواره را از پایگاه فضایی وستوچنی به مدار زمین پرتاب کرد که در نوع خود، نشانه رشد علمی این کشور به بالاترین سطوح دانش فضایی به شمار میرود.
«خبرگزاری ریانووستی» هم نوشت: ایران با استفاده از پرتابگر سایوز روسی، سه ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد و شمار ماهوارههای پرتاب شده ایرانی با سایوز را به عدد ۷ رساند.
ریانووستی در ادامه نوشت: این ماهوارهها که در داخل ایران طراحی و ساخته شدهاند، شامل «ظفر-۲»، «پایا» و نسخه ارتقایافته ماهواره «کوثر» هستند که با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتر مستقر شدند.
«خبرگزاری اسپوتنیک» هم اعلام کرد: روسیه روز یکشنبه ۲۸ دسامبر، سه ماهواره ایرانی را به فضا پرتاب کرد.
اسپوتنیک در ادامه نوشت: موشک روسی «سایوز» حامل ماهوارههای ایرانی «کوثر»، «پایا» و «ظفر-۲» از پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور روسیه پرتاب شد و آنها را در مدار پایین زمین، در ارتفاعی در حدود ۵۰۰ کیلومتر، قرار داد.
این رسانه روسی در تشریح کاربردهای این سه ماهواره نوشت: ماهوارههای پرتابشده برای جمعآوری دادههای محیطزیستی مورد نیاز بخش کشاورزی و پایش بلایای طبیعی طراحی شدهاند.
«خبرگزاری تاس» هم با اعلام خبر پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی با پرتابگر سایوز نوشت: ایران پیش از این نیز چندین ماهواره به فضا پرتاب کرده است و تهران تأکید میکند که برنامه فضایی این کشور صرفاً ماهیتی صلحآمیز داشته و برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرد.