به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی گفت: یک فقره پروانه بهره برداری طرح هسته گیری و بسته بندی خرما از طرح‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شادگان در آذر ماه امسال صادر شد.

وی اظهار داشت: این پروانه در راستای اشتغال زایی و توسعه صنایع تبدیلی با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان صادر شده است.

هاشمی افزود: در صورت اجرا و نهایی شدن این طرح، زمینه اشتغال ۳۵ نفر فراهم خواهد شد.