سرپرست صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: یک فقره پروانه بهره برداری از طرحهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شهرستان شادگان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی گفت: یک فقره پروانه بهره برداری طرح هسته گیری و بسته بندی خرما از طرحهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شادگان در آذر ماه امسال صادر شد.
وی اظهار داشت: این پروانه در راستای اشتغال زایی و توسعه صنایع تبدیلی با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان صادر شده است.
هاشمی افزود: در صورت اجرا و نهایی شدن این طرح، زمینه اشتغال ۳۵ نفر فراهم خواهد شد.