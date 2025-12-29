به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی امروز در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به حماسه نهم دی و دستاورد‌های این حماسه بزرگ ملی گفت: ۹ دی ۸۸ یک رویداد حماسی و غرورآفرین و ماندگار است و تبیین این حماسه فرهنگ مقاومت مردم ایران در برابر تهدید‌ها و چالش‌های جدید را تقویت می‌کند.

سردار علی محمد نایینی افزود: توجه به مناسبت‌های ملی مهم‌ترین راه برای تقویت وحدت ملی و انتقال هویت تاریخی به نسل جدید است.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دو تهدید پیچیده بود که تبدیل به فرصت شد گفت: ملت ایران در این دو واقعه مهم نشان دادند که اراده و انسجام ملی شان برابر دشمن اجتناب ناپدیر است.

رییس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی همچنین به شعار امسال این روز اشاره کرد و گفت: امسال ویژه برنامه‌های یوم الله ۹ دی با شعار «تجلی انسجام ملی» در ۹۰۰ شهر کشور و با حضور پر شور مردم و نسل جوان برگزار می‌شود.