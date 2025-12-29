پخش زنده
امروز: -
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش در میان شهرستانهای آذربایجان غربی در شهرستان تکاب با ۲۲ سانتیمتر برف ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره هواشناسی تکاب، گفت: تکاب با ۲۲ سانتیمتر برف در ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع بیشترین میزان بارش را در میان شهرهای استان به ثبت رسانده است.
رسول جبرئیلی افزود: تخت سلیمان با دمای منفی ۱۸ درجه سانتیگراد، سردترین نقطه استان و کشور در این دوره بود و تکاب با منفی ۱۷ درجه، رتبه دوم را در سطح استان و کشور کسب کرد.
وی در ادامه به بارشهای چشمگیر در ایستگاههای مختلف بارانسنجی اشاره کرد و گفت: ارتفاع برف در روستای چهارطاق بیشترین مقدار را داشته است.
جبرئیلی گفت: بارشها در شهرستان از بیشترین به کمترین به شرح ذیل بود: چهارطاق با ۱۰۰ سانتیمتر، مائینبلاغ با ۵۵ سانتیمتر، تخت سلیمان با ۴۲ سانتیمتر، اقدره با ۴۲ سانتیمتر، چپدره و کرفتو هر کدام با ۳۴ سانتیمتر، حسنآباد با ۳۱ سانتیمتر، دورباش با ۲۶ سانتیمتر، قرهبلاغ با ۲۳ سانتیمتر و کوی پاسداران با ۲۲ سانتیمتربرف روبهرو بود.
رئیس هواشناسی تکاب درباره پیشبینیهای پیش رو توضیح داد: «از اواخر شب گذشته، سامانه بارشی منطقه را ترک کرد و حالا با ورود توده هوای سرد قطبی، شاهد کاهش شدید دما و یخبندان تا اواسط هفته آینده خواهیم بود. با این حال، از بعدازظهر امروز موج تازهای واردشهرستان میشود و بارش برف از سر گرفته خواهد شد.
وی در مورد شاخه دوم این سامانه بارشی گفت: از ظهر امروز دوشنبه، این شاخه به تدریج بر منطقه تأثیر میگذارد و با بارش برف همراه با وزش باد، تا پیش از ظهر سهشنبه ادامه پیدا میکند. به دلیل سرمای هوا، برف به صورت نرم و خشک خواهد بارید.
جبرئیلی همچنین هشدار داد: از شب گذشته با نفوذ جریانات سرد شمالی، دما افت کرده و پس از خروج این شاخه دوم، از عصر سهشنبه تا بامداد چهارشنبه ۱۰ دیماه، برودت هوا افزایش یافته و یخبندان شدیدتر میشود.
او به پیشبینیهای بلندمدت پرداخت و افزود: بر اساس آخرین مدلهای هواشناسی، احتمال دارد در روزهای پایانی هفته، یعنی پنجشنبه و جمعه، موج بارشی زودگذر و محدود دیگری به صورت برف فعال شود؛ که جزئیات دقیقتر را در اطلاعیههای بعدی اعلام میکنیم.