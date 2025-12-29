امروز مردم شهرستان رشت همانند سال ۸۸ در پاسخ به فتنه فتنه گران به میدان آمدند تا بار دیگر چشم فتنه را کور کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم ولایتمدار شهرستان رشت امروز با حضور پرشور و شعور خود در اجتماع بزرگ ۸ دی در میدان شهدای ذهاب رشت بار دیگر نشان دادند که در هر زمان جلوی نفاق و دورویی می‌ایستند و اجازه فتنه به فتنه گران نخواهند داد.

مردم ولایتمدار شهر رشت پس از فتنه انگیزی فتنه گران در پی انتخابات خرداد ۸۸، ۸ دی همان سال با راهپیمایی خودجوش، چشم فتنه را کور کردند و بساط فتنه گران را برچیدند.

این قیام شهروندان رشتی یک روز زودتر از سایر نقاط کشور انجام شد و نشان از عشق و ارادت گیلانیان به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.