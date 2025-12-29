پخش زنده
در آستانه ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم گلزار شهدای بینالمللی کرمان برای استقبال و میزبانی باشکوه از زائران سردار دلها لحظه شماری میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام،این روزها ،بیش از همیشه میزبان عاشقانی است که برای تجدید میثاق با خون پاک شهید سلیمانی آمدهاند.
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، یادآور رشادتها و ایثارگریهای این سردار بزرگ است. او که مجاهدانه عمر خود را در راه دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار جهانی گذاشت و امروز الگوی بسیاری از جوانان شده است.