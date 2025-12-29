به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران گفت: مراسم یوم الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امشب دوشنبه ۸ دی‌ماه در مصلای امام خمینی (ره) ساری با سخنرانی دکتر زاکانی شهردار تهران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اصغری با بیان اینکه نظیر این مراسم در دیگر شهر‌های استان هم برگزار می‌شود افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان دعوت می‌کند با حضور پرشور و آگاهانه خود در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و پیام روشن بصیرت، وحدت و انسجام ملی را به دشمنان این ملت مخابره کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران یاداور شد: یوم‌الله ۹ دی، روز تجلی قدرت الهی و نماد بصیرت، هوشمندی و ولایت‌مداری ملت بزرگ ایران است؛ روزی که مردم عزیز ما با حضور به‌موقع و آگاهانه در صحنه، مرز حق و باطل را به‌روشنی مشخص کردند و با خنثی‌سازی توطئه‌های پیچیده دشمنان، انسجام، وحدت و اقتدار ملی خود را به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام اصغری درباره برنامه‌های دهه بصیرت در سطح استان مازندران که با شعار محوری «۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» برگزار می‌شود افزود: بیش از ۲۰۰ برنامه شاخص فرهنگی، تبیینی و خدماتی در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان به‌صورت یک منظومه منسجم و هدفمند برنامه ریزی شد.