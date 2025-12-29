مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سهم ۷ تا ۸ درصدی این صنعت در تولید ناخالص داخلی و نقش آن در تأمین حدود نیمی از درآمد ارزی کشور گفت: با رفع موانع سرمایه‌گذاری، سهم پتروشیمی در اقتصاد ایران می‌تواند حداقل دو برابر افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حمیدرضا عجمی» با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» با تأکید بر نقش کلیدی پتروشیمی در اقتصاد ایران گفت: صنعت پتروشیمی به‌عنوان حلقه پایین‌دستی صنعت نفت و گاز، امروز به یکی از صنایع مادر کشور تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه ده‌ها صنعت کوچک، متوسط و بزرگ از جمله نساجی، بسته‌بندی، رنگ و رزین، شوینده‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی دارد.

وی افزود: بر اساس آمار‌های موجود، هم‌اکنون حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل صنعت پتروشیمی تأمین می‌شود. همچنین سالانه نزدیک به نیمی از درآمد ارزی کشور و حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی به این صنعت اختصاص دارد که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی پتروشیمی در اقتصاد ملی است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون به حدود ۹۲ میلیارد دلار رسیده و هم‌اکنون ۱۳۴ طرح پتروشیمی با مجموع سرمایه‌گذاری نزدیک به ۸۷ میلیارد دلار در مراحل مختلف اجرا قرار دارد؛ طرح‌هایی که به‌طور کامل توسط بخش خصوصی دنبال می‌شوند.

عجمی بیان کرد: سهم فعلی پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی کشور نیست و باید دست‌کم دو برابر شود. مهم‌ترین مانع تحقق این هدف، محدودیت در تأمین منابع مالی عنوان می‌شود؛ هرچند از محل‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی، منابعی به این صنعت اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در همین حال، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش حاکمیتی، توسعه‌گری و تنظیم‌گری را بر عهده دارد و اجرای طرح‌ها به‌طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بر اساس سازوکار تعریف‌شده، سرمایه‌گذاران باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه هر طرح را از منابع خود تأمین کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از خام‌فروشی گفت: صنعت پتروشیمی نمود عینی سیاست کاهش خام‌فروشی است، اما همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی وجود دارد. هم‌اکنون تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات پتروشیمی در داخل کشور مصرف می‌شود و توسعه صنایع پایین‌دستی می‌تواند ارزش افزوده‌ای به‌مراتب بیشتر در داخل ایجاد کند.

عجمی گفت: هر مرحله فرآوری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، حداقل ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش این صنعت را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور به شکل چشمگیری افزایش دهد.