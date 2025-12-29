فناوران یک شرکت نوپا ایرانی با طراحی یک سامانه هوشمند پیشرفته موفق شدند، انقلابی در جذب مشتریان جدید، افزایش فروش و ارائه پشتیبانی ۲۴ ساعته به کسب‌وکار‌های برخط را ایجا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر و هم‌بنیانگذار یک مجموعه استارتاپی از موفقیت این تیم در طراحی یک سیستم پیشرفته هوشمند برای جذب مشتریان جدید، افزایش فروش و بازگشت مشتریان قبلی خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۰۰ هزار کسب‌وکار آنلاین از مزایای این سیستم بهره می‌برند.

یک تیم جوان استارتاپی در کشورمان موفق به طراحی یک سیستم پیشرفته هوشمند برای جذب مشتریان جدید، افزایش فروش و بازگشت مشتریان قبلی و پاسخگویی ۲۴ ساعته به مخاطبان در کسب و کار‌های آنلاین شده است و هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار کسب‌وکار موفق آنلاین هم از مزایای این نوآوری بهره می‌برند.

پوریا سلوتی با بیان اینکه، این سیستم اتوماسیون پیشرفته هوشمند در واقع فرآیند مدیریت دایرکت را از حالت سنتی و دستی، به یک عملکرد هوشمند تبدیل کرده است، افزود: این ابزار به کسب‌وکار‌های آنلاین اجازه می‌دهد تا به صورت خودکار و در کسری از ثانیه به پیام‌های دریافتی، حتی در حجم ده‌ها هزار پیام پاسخ دهند.

وی اضافه کرد: با استفاده از این ابزار هوشمند کسب کار‌های آنلاین می‌توانند در دایرکت کمتر از یک ثانیه پاسخ مخاطبان را به صورت متن، عکس، ویدئو، صورت بالای یک دقیقه و حداکثر تا ۲۰ دقیقه و حتی دکمه به صورت منوی یک اپلیکیشن یا وب سایت را انجام دهند و این پاسخ دهی می‌تواند همزمان برای ده‌ها هزار دایرکت انجام شود و در واقع دایرکت هوشمند اینستاگرام تحولی نوین در مدیریت کسب و کار، افزایش درآمد و برندسازی است.

این فعال حوزه استارتاپی کشورمان با اشاره به اینکه، اخیرا هزینه‌های جانبی کسب و کار‌های ایرانی به خصوص در اینستاگرام بواسطه تولید محتوا یا ادمین بسیار افزایش یافته است، افزود: با این سرویس هوشمند هزینه‌های کسب و کار‌های آنلاین در اینستاگرام بسیار کاهش یافته است چراکه یک پاسخگوی ۲۴ ساعته در بخش کامنت و دایرکت برای آنها طراحی شده است.

سلوتی با بیان اینکه، فروش کسب و کار‌های آنلاین با استفاده از این ابزار هوشمند، ضریب پنج تا ۱۰ برابری را تجربه کرده است، اظهار داشت، افزود: همچنین بازدید استوری‌ها و پست‌ها با استفاده از این ابزار دیجیتال بسیار تغییر کرده و اکسپلور پست‌ها نیزبواسطه بهره گیری از این سرویس بسیار اثرگذار بوده است.

مدیر و هم‌بنیانگذار این مجموعه استارتاپی کشورمان در ادامه تصریح کرد: سرویس دایرکت هوشمند یا دایرکت اتوماتیک اینستاگرام تمام نیاز‌های کاربران فعال در کسب و کار‌های آنلاین را در زمینه تجارت، آنلاین شاپ، آموزش و خدمات پاسخگو است و باعث ایجاد تعامل حداکثری با فالوور‌های شما می‌شود.

وی با اشاره به قابلیت‌های مکمل این سرویس هوشمند تصریح کرد: این سرویس فرآیند فروش را کامل می‌کند و با بهره گیری از ویترین ساز نیز می‌توان محیط دایرکت را به یک کاتالوگ فروش حرفه‌ای تبدیل کرد. ضمن اینکه قابلیت فالوآپ (پشتیبان هوشمند) نیز به شما اجازه می‌دهد تا پیام‌های پیگیری را بر اساس زمان‌بندی‌های مشخص برای مخاطبان ارسال کنید. همچنین، ابزار فرم ساز امکان دریافت اطلاعات حیاتی کاربران، مانند شماره تماس، را در فضای دایرکت فراهم می‌کند.

سلوتی با اشاره به اینکه، این ابزار دیجیتال با فعال‌سازی فالوور‌های غیرفعال و بهبود تعاملات، به طور مستقیم به افزایش فروش و تقویت برندینگ کمک می‌کند، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار مجموعه کسب و کار آنلاین و صفحه اینستاگرامی از این سرویس استفاده می‌کنند.

این فعال استارتاپی همچنین با بیان اینکه، راه آینده ما بهره گیری از هوش مصنوعی در اینستاگرام است، افزود: ما دیگر از این سیستم که یک عدد یا کلمه خاص را کامنت و دایرکت کنید تا پاسخ‌ها اتوماتیک ارسال شود، در حال خروج هستیم و در حال دستیابی به یک سرویس دهی جدید هستیم.

سلوتی با بیان اینکه، تمام فعالان تیم استارتاپی ما جوانان خلاق و ایده پرداز دهه هشتادی هستند، افزود: هم اکنون دولت مردان درک مناسبی از کسب و کار‌های آنلاین و جوانان استارتاپی پیدا کرده‌اند و به این حوزه اهمیت می‌دهند.

مدیر و هم‌بنیانگذار این مجموعه استارتاپی در ادامه، این پیوند را در پیشرفت روزافزون کشور و البته قطع وابستگی تکنولوژی به سایر کشور‌ها بسیار مهم دانست و خواستار حمایت جدی و موثرتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان از جوانان نخبه فعال در زیست بوم نوآوری و فناوری کشورمان شد.

وی همچنین با بیان اینکه، هم اکنون دانشگاه‌ها در مقایسه با رشد چشمگیر تکنولوژی‌ها در دنیا با خلأ‌های آموزشی مواجه هستند، گفت: در واقع فضای آموزشی کشور نسبت به ورود انواع و اقسام تکنولوژی‌ها بسیار ضعیف است و هم اکنون بسیاری از جوانان برای کارآموزی و البته اشتغال به مجموعه‌های استارتاپی مراجعه می‌کنند و وزارت علوم برای به روز رسانی مباحث آموزشی همگام با توسعه علم و فناوری در دنیا نیازمند تحرک بیشتری است.