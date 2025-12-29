به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا به اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان ، با توجه به برگزاری مراسم ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت الله شفیعی در مصلی مهدیه امام خمینی رحمة الله علیه ، مراسم بزرگداشت ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی روز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ در مسجد اعظم اهواز واقع در اتوبان آیت الله بهبهانی جنب پارک شهربازی برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید ضیاء الدین آقا جان پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با حضور مردم بصیر و همیشه در صحنه برگزار می‌شود.