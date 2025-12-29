به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید دهقان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیضا گفت: یک بهله عقاب صحرایی که در سیم برق در محدوده شهرستان بیضا گرفتار شده بود، با همکاری دستگاه‌های مسئول نجات یافت و به طبیعت بازگشت.

او افزود: پس از تماس تلفنی فرمانده انتظامی شهرستان بیضا با همکاری اداره برق این شهرستان و همراهی محمد رادمهر همیار محیط زیست، عملیات رهاسازی با موفقیت انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیضا با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات وحش، همکاری بین دستگاهی را عامل اصلی پیشگیری از آسیب به گونه‌های ارزشمند جانوری دانست و بر تداوم این تعامل‌ها تأکید کرد.

شهرستان بیضا در فاصله ۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.